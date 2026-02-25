En 2026, les Français écrivent-ils encore des lettres ? La surprise vient des plus jeunes

À l’heure des messages instantanés, des e-mails et de l’intelligence artificielle, la lettre manuscrite semble appartenir à une autre époque. Pourtant, elle n’a pas totalement disparu. Une enquête menée par la plateforme Preply avec l’institut de sondage Censuswide auprès de 1 500 Français en octobre 2025 révèle un paysage plus nuancé qu’on ne l’imagine.

Premier constat : la pratique est devenue minoritaire. En 2026, 69,13 % des Français déclarent ne plus écrire ni envoyer de lettres papier. À l’inverse, 30,87 % affirment continuer à le faire, à des degrés divers. La lettre n’est donc plus un réflexe collectif, mais elle subsiste comme un choix personnel.

La transformation est profonde. L’e-mail et les messageries ont imposé un rythme rapide, fragmenté, souvent utilitaire. Dans ce contexte, la lettre manuscrite s’inscrit à rebours : elle suppose du temps, de la réflexion, une forme d’engagement. Pour certains, elle est devenue superflue. Pour d’autres, elle est précieuse précisément parce qu’elle est rare.

Une pratique minoritaire mais chargée de sens

Parmi ceux qui écrivent encore, les motivations diffèrent. Près de 14,47 % des Français déclarent écrire souvent et considèrent que la lettre reste nécessaire. Pour eux, elle incarne une attention particulière, une manière de marquer l’importance d’un moment ou d’un lien.

16,40 % écrivent régulièrement, mais sans estimer que cela soit indispensable. Il s’agit davantage d’un plaisir personnel, d’un attachement esthétique ou affectif. À l’opposé, 38,47 % jugent que la lettre n’est plus nécessaire à l’ère numérique. Entre les deux, 30,67 % n’écrivent plus, mais estiment qu’ils devraient le faire davantage, signe d’un regret diffus. La lettre ne structure plus la communication courante, mais elle conserve une forte valeur symbolique. Même ceux qui ne la pratiquent plus lui reconnaissent une dimension singulière.

Les jeunes, moteurs inattendus du retour du papier

L’élément le plus surprenant concerne l’âge. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les générations les plus âgées qui maintiennent le plus la pratique.

Chez les 16–24 ans, 46,88 % déclarent encore écrire des lettres. La proportion est même légèrement supérieure chez les 25–34 ans, avec 48,04 %. Ces générations, souvent décrites comme hyperconnectées, entretiennent en réalité un rapport particulier à l’écriture manuscrite. À partir de 35 ans, la pratique recule nettement : 32,90 % chez les 35–44 ans, 26,16 % chez les 45–54 ans, puis 21,54 % chez les 55 ans et plus. Plus l’âge augmente, moins la lettre est utilisée. Une inversion complète du cliché selon lequel les seniors seraient les derniers défenseurs du papier.

Pourquoi ce regain chez les plus jeunes ? Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. D’abord, la saturation numérique. Face au flux continu de notifications et de messages éphémères, la lettre offre un contrepoint tangible et durable. Ensuite, elle répond à un besoin de singularité : une écriture manuscrite, avec ses ratures et son rythme, ne se copie pas, ne se transfère pas. Elle est unique. Enfin, la lettre impose une autre temporalité. Elle suppose d’attendre, de réfléchir, de formuler. Dans un monde dominé par l’instantanéité, cette lenteur devient presque un luxe.

Un geste culturel plus qu’un outil

En 2026, la lettre papier n’est plus un outil de communication de masse. Elle s’est transformée en acte culturel. Écrire devient un choix volontaire, parfois intime, parfois artistique. On réserve la lettre aux moments forts : déclarations, cartes, correspondances personnelles. Si la majorité des Français ont abandonné cette pratique, beaucoup continuent de lui attribuer une valeur particulière. La lettre incarne une écriture plus incarnée, plus engagée. Au fond, la question n’est peut-être pas de savoir si les Français écrivent encore des lettres, mais pourquoi ils choisissent de le faire. Et la réponse, en 2026, semble claire : moins par nécessité que par désir.