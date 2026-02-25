Chorus, le drone militaire qui ne fait pas l’unanimité chez Renault 

Le nom sonne presque poétique. Pourtant, derrière Chorus se cache un drone kamikaze à long rayon d’action, conçu pour frapper une cible et ne pas revenir. En s’engageant dans ce projet, Renault Group franchit une frontière symbolique : celle qui sépare l’industrie automobile civile de la production d’équipements militaires.

Révélé en janvier par la presse spécialisée, le programme a immédiatement suscité un débat interne et public. Voir un constructeur automobile participer à la fabrication d’un drone d’attaque interroge, tant sur le plan industriel que sur le plan éthique.

Des moteurs de Cléon aux chaînes d’assemblage du Mans

Concrètement, Renault n’est pas en charge de l’armement du drone, mais de sa structure et de sa propulsion. La filiale Ampère, sur le site de Cléon en Seine-Maritime, doit fournir des moteurs 2 litres diesel destinés à équiper les prototypes. Ce site historique, actif depuis 1958, produit traditionnellement moteurs et boîtes de vitesses pour des véhicules civils.

Le développement industriel se fait en partenariat avec Turgis Gaillard, spécialiste de l’armement. Une ligne d’assemblage spécifique doit voir le jour à l’usine du Mans d’ici fin 2026, avec une capacité annoncée d’environ 600 drones par mois et le recrutement d’une soixantaine de salariés, sur la base du volontariat.

Le drone Chorus affiche des dimensions conséquentes : 8 mètres de long pour 10 mètres d’envergure. Son autonomie pourrait atteindre 1 000 kilomètres grâce à un moteur relativement classique pour un engin militaire. Certains observateurs rapprochent sa configuration de celle du Shahed 238 iranien ou du Geran-3 russe, tout en soulignant ses différences techniques. Dans le paysage européen, MBDA développe également des munitions téléopérées sous le concept de « one way effector », sans lien confirmé avec Renault.

Un débat social au cœur des usines

À Cléon, l’annonce du projet a provoqué des réactions contrastées. Des représentants syndicaux de la CGT ont exprimé leur malaise face à cette orientation vers l’armement, estimant que la vocation historique du groupe n’était pas celle de produire des équipements destinés à des frappes militaires. Certains salariés se disent choqués à l’idée de contribuer, même indirectement, à des opérations offensives.

D’autres employés adoptent une lecture plus pragmatique. La production de moteurs thermiques a fortement diminué ces dernières années, passant de 681 000 unités en 2018 à 222 000 en 2025. Dans un contexte de transition énergétique et de recomposition industrielle, le projet Chorus apparaît pour certains comme un levier de maintien de l’emploi et de sécurisation des sites.

La question dépasse donc le seul cadre technique. Elle touche à l’identité d’un constructeur automobile confronté à la mutation de son modèle économique. Entre impératif de compétitivité, diversification industrielle et responsabilité morale, Renault se retrouve à arbitrer un équilibre délicat. Chorus n’est pas seulement un drone. Il est devenu le symbole d’une tension plus large : celle d’une industrie civile appelée à se repositionner dans un monde où les frontières entre défense et économie se brouillent.