Piratage de Binance : la plateforme a reconstitué 90 % des 6,3 milliards de dollars dérobés

Deux jours après le vol de 6,3 milliards de dollars, Binance annonce avoir reconstitué 90 % des actifs dérobés et prévoit la réouverture des retraits. Les investigations indiquent un lien avec le groupe Lazarus, associé à la Corée du Nord, tandis que des efforts de récupération des fonds se poursuivent, en collaboration avec les autorités.

Deux jours après le vol massif qui a frappé la première bourse mondiale de cryptomonnaies, Binance affirme avoir couvert la quasi-totalité des actifs subtilisés et promet la reprise des retraits dès dimanche. Les soupçons se concentrent sur un groupe de hackers lié à la Corée du Nord.

Binance a annoncé samedi avoir reconstitué 90 % des actifs volés lors du piratage survenu jeudi, qui a conduit à la disparition de 6,3 milliards de dollars (environ 4,7 milliards d’euros) de la plateforme. Les 10 % restants nécessiteront davantage de temps pour être rassemblés dans les volumes requis, a précisé la société.

La plateforme, qui revendique plusieurs centaines de millions d’utilisateurs dans le monde, a mis en avant un fonds de réserve de plus de 6,34 milliards de dollars constitué sur ses propres ressources. « Binance absorbera l’impact financier de ces fonds volés, pas nos utilisateurs », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les avoirs en bitcoin, en ether et en Tether sont intégralement couverts, tout comme sept autres cryptoactifs largement échangés sur la plateforme.

L’objectif immédiat est désormais la réouverture des services de retrait, prévue pour le dimanche 1er novembre. La société a promis une mise à jour dès que les modalités seraient confirmées.

Ce vol est considéré comme le plus important jamais enregistré dans l’univers des cryptomonnaies, dépassant le précédent record établi lors du piratage de la plateforme Bybit en 2025, qui avait coûté 1,5 milliard de dollars. Les premières investigations internes avaient pointé vers la compromission de l’ordinateur portable d’un ingénieur, mais des investigations complémentaires ont révélé « des points de brèche supplémentaires ».

Richard Teng, co-directeur général de Binance, a confirmé que l’attaque avait été conduite par plusieurs individus, qui ont eu recours à des techniques sophistiquées pour effacer leurs traces, notamment un « mécanisme d’autodestruction » de leurs outils informatiques. Vendredi, la plateforme indiquait avoir réussi à geler environ 3 milliards de dollars d’actifs volés, en coordination avec les forces de l’ordre, des agences de renseignement et des partenaires du secteur. Le Secret Service américain a de son côté confirmé travailler « sans relâche » pour identifier, geler et récupérer les fonds.

Deux grands cabinets spécialisés dans l’analyse des chaînes de blocs désignent le groupe Lazarus, également connu sous le nom de TraderTraitor et considéré comme adossé à l’État nord-coréen, comme le principal suspect. Ce groupe avait déjà été mis en cause par le Bureau fédéral d’investigation (FBI) dans le vol de 1,5 milliard de dollars sur Bybit l’an dernier. Pyongyang a toujours nié toute implication dans ces cyberattaques.