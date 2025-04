SANTÉ – Le diabète gestationnel augmente le risque d’autisme chez l’enfant

Les chercheurs ont annoncé qu’une nouvelle étude étendue renforce les preuves que le diabète gestationnel augmente le risque de problèmes cérébraux et nerveux chez les enfants, y compris l’autisme, selon Reuters.

Il n’est pas encore clair si le diabète cause réellement ces problèmes. Cependant, lorsqu’une mère est atteinte de diabète pendant la grossesse, la probabilité que l’enfant soit diagnostiqué avec un trouble du développement neurologique augmente de 28 % selon une analyse des données provenant de 202 études précédentes impliquant plus de 56 millions de mères et d’enfants.

Le risque de développer un autisme augmente de 25 % chez les enfants nés de mères diabétiques pendant la grossesse, et le risque de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) augmente de 30 %, tandis que le risque de déficience intellectuelle atteint 32 %. En outre, les risques de problèmes de communication sont plus élevés de 20 %, de problèmes moteurs de 17 % et de troubles de l’apprentissage de 16 % par rapport aux enfants dont les mères n’ont pas souffert de diabète pendant la grossesse.

Les chercheurs ont noté dans la revue The Lancet Diabetes & Endocrinology que le diabète diagnostiqué avant la grossesse semble augmenter le risque de développer un ou plusieurs troubles neurologiques de 39 % par rapport au diabète gestationnel, qui commence généralement pendant la grossesse et disparaît après.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) aux États-Unis ont indiqué que le diabète affecte jusqu’à 9 % des grossesses dans le pays, et que l’incidence du diabète gestationnel est en augmentation.

Les chercheurs ont précisé que sept études antérieures ont comparé les enfants atteints de diabète à leurs frères et sœurs. Ces analyses n’ont trouvé aucun impact du diabète maternel, ce qui suggère que des facteurs génétiques ou familiaux pourraient contribuer à l’augmentation du risque.

Selon les chercheurs, les résultats soulignent l’importance du soutien médical pour les femmes à risque de diabète et de la surveillance continue de leurs enfants.

La docteure Magdalena Ganika, de la faculté de médecine Grossman de l’Université de New York, a déclaré que de telles analyses « permettent de comparer les groupes de manière plus précise, mais en même temps, ces analyses ne nous rapprochent pas de la compréhension des causes ou des mécanismes sous-jacents. »

Cette étude intervient alors que les responsables de la santé sous l’administration de Donald Trump ont appelé à davantage de recherches pour déterminer si les vaccins sont une cause de l’autisme, une théorie que le nouveau ministre de la Santé, Robert F. Kennedy, a toujours propagée et qui a été réfutée par des preuves scientifiques solides.