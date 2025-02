Réunion consultative de Riyad : renforcement des efforts communs en faveur de la cause palestinienne

Les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que ceux de la Jordanie et de l’Égypte, se sont réunis vendredi à Riyad pour une rencontre fraternelle et consultative. Lors de cette réunion, ils ont échangé leurs points de vue sur diverses questions régionales et internationales, en mettant particulièrement l’accent sur la coordination des efforts en soutien à la cause palestinienne et sur l’évolution de la situation dans la bande de Gaza.



Cette rencontre, initiée par le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane, a rassemblé plusieurs chefs d’État et de gouvernement, notamment le roi Abdallah II de Jordanie, l’émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président des Émirats arabes unis Cheikh Mohammed ben Zayed, l’émir du Koweït Cheikh Mishal al-Ahmad et le prince héritier de Bahreïn Salman ben Hamad.



Les participants ont exprimé leur soutien à la tenue du sommet arabe extraordinaire prévu au Caire le 4 mars prochain.



Selon une source officielle saoudienne, cette réunion s’inscrit dans une tradition de rencontres régulières entre les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe, de la Jordanie et de l’Égypte, visant à renforcer les relations fraternelles et à améliorer la coopération et la coordination entre leurs nations.



La source a ajouté que les décisions liées à l’action arabe commune figureraient à l’ordre du jour du sommet arabe extraordinaire prévu en Égypte.



Dans un message adressé au prince Mohammed ben Salmane, l’émir du Koweït, Cheikh Mishal al-Ahmad, a exprimé sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité reçus, soulignant la solidité des liens historiques unissant les deux pays.



Il a également salué les efforts constants de l’Arabie saoudite, mettant en avant son rôle clé sur la scène régionale et internationale, notamment face aux défis actuels et à la situation critique du peuple palestinien. Il a appelé à une convergence des positions afin d’assurer un avenir stable et prospère aux pays de la région et à leurs populations.



Par ailleurs, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed, a remercié, dans une publication sur la plateforme « X », le roi Salmane ben Abdelaziz et le prince héritier pour l’organisation de cette réunion, soulignant l’importance de la concertation et du renforcement des liens entre les nations participantes.