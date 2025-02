Retour de la pluie ce samedi : une perturbation traverse la France

Après une période de douceur inhabituelle pour la saison, le temps se dégrade ce samedi avec l’arrivée d’un front froid qui balayera l’ensemble du pays d’ouest en est. Pluies soutenues, vents modérés et neige en montagne seront au programme, avant une amélioration prévue dimanche.

La matinée débutera sous un ciel couvert et des pluies éparses sur une large partie de l’Hexagone. La perturbation, venue de l’Atlantique, gagnera rapidement du terrain en traversant le pays d’ouest en est. Les précipitations seront plus intenses dans le Sud, notamment sur les Cévennes, où 100 mm de pluie pourraient être relevés localement. Les Pyrénées, quant à elles, retrouveront des conditions hivernales avec jusqu’à 30 cm de neige au-dessus de 1600 mètres.

Dans l’après-midi, la pluie se renforcera sur un axe nord-sud, touchant la Bourgogne, l’Auvergne et le sud du Massif central. Le vent d’ouest soufflera modérément, accentuant la sensation de fraîcheur malgré des températures encore douces pour la saison : 11 à 17°C selon les régions.

En soirée, la perturbation s’éloignera progressivement vers l’est, laissant place à quelques éclaircies sur l’ouest du pays. Toutefois, les pluies cévenoles persisteront toute la nuit, nécessitant une vigilance particulière face à un risque de forts cumuls d’eau.

Si cette journée de samedi sera largement perturbée, dimanche marquera un retour à des conditions plus clémentes. L’anticyclone des Açores favorisera un temps plus sec et plus ensoleillé, bien que quelques nuages résiduels persistent sur le sud-est et que de nouvelles pluies fassent leur retour en soirée sur la façade atlantique.

Un week-end contrasté, donc, avec un samedi sous la grisaille et les averses, avant un dimanche plus lumineux, annonçant une semaine prochaine encore instable.