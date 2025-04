Reims Polar 2025 : “Le Clan des bêtes”, la rage tapie dans les collines irlandaises

Un vol de moutons, dans un coin reculé d’Irlande, suffit à faire basculer toute une vie. Le Clan des bêtes (Bring Them Down), présenté dans la sélection « Sang Neuf » du Festival Reims Polar 2025, s’ouvre sur une terre rugueuse, isolée, où la précarité rend chaque déséquilibre insupportable. Christopher Andrews, pour son premier long-métrage, livre un thriller psychologique puissant, tendu comme un fil de fer barbelé, où les non-dits pèsent plus lourd que les coups.

Au cœur du récit, Mickey (Christopher Abbott, remarquable), berger mutique rongé par la culpabilité, tente de survivre auprès d’un père tyrannique et d’un troupeau décimé. Le vol de ses bêtes déclenche une série d’événements violents qui ravivent des conflits familiaux et communautaires anciens. Dans cette Irlande aux allures de western, la haine couve, les hommes se déchirent, et seuls les souvenirs sont fertiles. Le film puise dans les paysages du Connemara une austérité presque biblique, sublimée par la photographie de Nick Cooke.

Un drame rural entre vengeance et rédemption

Dans Le Clan des bêtes, chaque personnage porte une faille. Christopher Andrews complexifie son récit en le déstructurant : les flashbacks dévoilent peu à peu les origines d’une rivalité vénéneuse entre deux familles. Barry Keoghan, dans un rôle fragile et déchirant, incarne l’innocence corrompue d’un fils maudit. Face à lui, Christopher Abbott déploie une colère rentrée, héritée d’un patriarcat oppressant.

La grande force du film réside dans ses nuances morales : ici, les bourreaux sont aussi des victimes, et la violence est souvent le fruit de la solitude ou de la douleur. Andrews ne cherche ni à justifier ni à condamner, mais à comprendre ce qui pousse un homme à franchir les limites. Il dresse un portrait de l’Irlande rurale où le silence tue autant que les armes, et où la rédemption semble à la fois nécessaire et inaccessible.

Le Clan des bêtes, en salle le 23 avril, est un drame nerveux et habité, qui explore avec acuité les liens brisés, la transmission de la souffrance et la difficile quête du pardon. Un premier film prometteur, viscéral, et d’une rare intensité.