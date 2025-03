Présence remarquable des entreprises chinoises au congrès de Barcelone « MWC 2025 »

Les entreprises chinoises ont dominé les activités du Congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone, en Espagne, suscitant un engouement mondial, accompagné également de certaines tensions liées à l’intelligence artificielle, dont l’essor entraîne des transformations profondes dans le secteur.



Durant quatre jours, environ 100 000 experts parcourent les allées de ce grand rendez-vous annuel dédié aux smartphones et aux services électroniques, selon l’Association mondiale des opérateurs de télécommunications (GSMA), qui organise l’événement depuis 2006 dans la capitale de la Catalogne.



Une forte présence chinoise



Lors du congrès, Honor a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars sur cinq ans pour doter ses appareils des technologies d’intelligence artificielle les plus avancées.



Cette annonce intervient dans un contexte de forte croissance des investissements chinois dans l’intelligence artificielle, alors que le gouvernement chinois et les fabricants locaux cherchent à intégrer des modèles intelligents à faible coût, comme Deep Seek, dans leurs appareils, selon Forbes.



Le salon est considéré comme le plus grand événement mondial de l’industrie de la téléphonie mobile. Dans ce cadre, Xiaomi, troisième fabricant mondial de smartphones après Apple et Samsung, a dévoilé une nouvelle gamme de téléphones dotés d’appareils photo de haute qualité, ainsi que d’une série de fonctionnalités d’intelligence artificielle développées en interne.



La liste des entreprises chinoises présentes à Barcelone comprend des géants tels que Huawei, ainsi que des usines d’assemblage produisant des smartphones pour des marques étrangères comme Apple, en plus de fabricants de composants essentiels entrant dans la conception des appareils électroniques.