Washington : l’administration Trump saisit la Cour suprême pour suspendre les paiements d’aide étrangère

L’administration du président Donald Trump a demandé mardi à la Cour suprême des États-Unis d’autoriser la suspension de milliards de dollars de financements destinés aux organisations d’aide étrangère, défiant une injonction qui l’obligeait jusqu’ici à maintenir ces paiements.

Selon des documents déposés par le ministère de la Justice, la requête d’urgence vise à obtenir la levée immédiate de cette contrainte judiciaire. La plus haute juridiction américaine, dominée par une majorité conservatrice de six juges contre trois, est désormais appelée à trancher.

Début août, une cour d’appel fédérale du district de Columbia avait statué, à deux voix contre une, que l’injonction pouvait être annulée, ouvrant la voie à l’examen du dossier par la Cour suprême. Washington soutient que l’exécutif dispose de larges prérogatives pour orienter, restreindre ou suspendre l’aide internationale selon ses priorités stratégiques.

Cette nouvelle bataille judiciaire s’inscrit dans la volonté affichée de Donald Trump de revoir drastiquement l’usage des fonds alloués à la coopération et à l’assistance internationale, qu’il critique régulièrement comme un « gaspillage ». Ses opposants estiment, au contraire, qu’une suspension de ces paiements fragiliserait de nombreux programmes humanitaires vitaux et minerait l’influence américaine à l’étranger.

La décision de la Cour suprême sera déterminante pour la suite : elle pourrait soit valider la ligne dure de la Maison Blanche, soit contraindre l’administration à poursuivre ses versements en attendant une décision définitive sur le fond.