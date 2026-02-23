Gabriel Attal se défend face à Bardella et assure avoir « combattu » LFI

Pris pour cible par Jordan Bardella, Gabriel Attal a fermement rejeté toute complaisance envers La France insoumise. En déplacement au Salon de l’agriculture ce dimanche 22 février, le secrétaire général de Renaissance a assuré avoir toujours combattu le mouvement de Jean Luc Mélenchon, y compris pendant les législatives de 2024. Le président du Rassemblement national l’accuse pourtant d’avoir appelé à faire élire des députés insoumis lors du second tour.

L’ancien Premier ministre assume sa ligne, affirmant lutter à la fois contre LFI et contre le RN. Il conteste toute ambiguïté et renvoie à ses prises de position de juillet 2024, lorsqu’il expliquait que « tout » le séparait de La France insoumise, tout en appelant à faire barrage au RN qu’il jugeait alors aux portes du pouvoir.

Une défense fragilisée par ses propres déclarations

Les critiques de Jordan Bardella s’appuient sur cette stratégie de front républicain, qui avait conduit Gabriel Attal à appeler à un vote de « responsabilité » contre le RN, y compris lorsque cela impliquait de soutenir des candidatures LFI.

Dans un contexte politique alourdi par l’affaire Quentin Deranque, Gabriel Attal affirme désormais avoir été un « lanceur d’alerte » sur le député LFI Raphaël Arnault et sur le mouvement La Jeune Garde.