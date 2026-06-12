Affaire Thomas à Crépol : le parquet demande le renvoi de onze accusés devant les assises

Plus de deux ans après la mort de Thomas Perotto, 16 ans, lors du bal de l’hiver de Crépol dans la Drôme, le parquet de Valence a requis le renvoi de onze des quatorze mis en examen devant la cour d’assises des mineurs pour homicide volontaire et tentatives d’homicides volontaires en bande organisée. Les réquisitions définitives, longues de près de 290 pages, ont été transmises aux parties jeudi.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, une violente rixe avait éclaté entre des jeunes de Crépol et un groupe venu notamment de Romans-sur-Isère. Plusieurs participants avaient sorti des couteaux, faisant plusieurs blessés graves. Thomas, passionné de rugby, avait succombé à ses blessures lors de son transfert à l’hôpital.

Malgré plus de deux ans d’investigations, de nombreuses auditions et une reconstitution virtuelle, l’instruction n’a jamais permis d’identifier avec certitude l’auteur du coup mortel. Les enquêteurs se sont heurtés à des versions contradictoires et à ce que plusieurs parties civiles ont dénoncé comme une véritable loi du silence parmi les mis en examen.

Une affaire devenue un symbole national

Le parquet demande également le maintien en détention des sept accusés actuellement incarcérés ainsi que le maintien des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence visant les autres prévenus concernés. Deux personnes pourraient bénéficier d’un non-lieu, tandis qu’une troisième ferait l’objet d’une procédure distincte pour violences volontaires et port d’arme.