VIDÉO – DJ Bens balance son remix “For Sure” à l’Élysée devant Emmanuel Macron

La scène s’est déroulée dimanche soir, à l’Élysée, pendant la Fête de la musique. Aux platines, DJ Bens a joué son remix de For Sure devant Emmanuel Macron. La formule, devenue virale après un discours du président à Davos, a été transformée en morceau festif sous les yeux du chef de l’État.

Un remix lancé au palais présidentiel

DJ Bens a publié une vidéo sur Instagram. On le voit derrière ses platines, micro à la main, en pleine prestation à l’Élysée. Le texte de la publication indique qu’il joue son remix de For Sure devant Emmanuel Macron, à l’occasion de la Fête de la musique. Le moment se déroule durant une soirée musicale organisée au palais présidentiel.

Le For Sure, un buzz né de Davos

L’expression For Sure renvoie au discours prononcé par Emmanuel Macron le 20 janvier dernier au Forum économique mondial de Davos. Ce jour-là, le président s’exprimait en anglais et avait répété l’expression à plusieurs reprises, notamment en parlant de l’Europe et de la nécessité de la réformer. Après ce discours, l’extrait avait été largement repris en ligne. Des internautes l’ont transformé en mèmes, en montages et en remixes musicaux, avec plusieurs versions circulant sur TikTok, Instagram et YouTube.

Macron joue le jeu

À l’Élysée, DJ Bens a donc repris ce moment viral en direct, devant le principal intéressé. La vidéo montre un clin d’œil assumé : le président entend sa propre phrase transformée en son de soirée, dans un cadre officiel mais festif. Emmanuel Macron a ri en découvrant le remix pendant la soirée. Après cette scène, Emmanuel Macron a qualifié ce moment de “sublime”, en évoquant une “actualité lourde”, notamment sur le plan géopolitique, et l’idée de permettre aux gens de penser à autre chose le temps d’une soirée.