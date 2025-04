Dans une escalade notable des relations tendues entre le Rwanda et les pays occidentaux, le président rwandais Paul Kagame a lancé des déclarations incendiaires contre les pays ayant imposé des sanctions à son pays.

Lors du 31e anniversaire du génocide qui a frappé le Rwanda en 1994, Kagame a affirmé que les pays cherchant à punir Kigali pour ses positions politiques « puissent aller en enfer ».

Ces propos acerbes interviennent après plusieurs semaines de sanctions économiques et diplomatiques imposées par plusieurs pays occidentaux au Rwanda, notamment des restrictions visant certains responsables rwandais.

Le 7 avril, lors de son discours commémorant le 31e anniversaire du génocide, Kagame a qualifié les sanctions occidentales d' »injustes », en reprochant au monde occidental d’intensifier les tensions dans la région des Grands Lacs.

Il a ajouté que « ceux qui imposent des sanctions au Rwanda, ce sont eux qui doivent aller en enfer », signifiant clairement son rejet total des pressions extérieures sur son gouvernement.

Kagame a souligné que ces sanctions ne changeraient pas la position de son pays, qui adopte une politique indépendante, loin des pressions occidentales.

Les déclarations du président rwandais interviennent à un moment sensible, alors que plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, le Canada et les membres de l’Union européenne, ont imposé des sanctions contre des responsables gouvernementaux rwandais impliqués dans les événements qui secouent la République Démocratique du Congo.

Les pays occidentaux accusent le Rwanda de soutenir des groupes armés dans l’est du Congo, accusation que le gouvernement rwandais dément catégoriquement.

De son côté, Kigali affirme que les sanctions représentent une ingérence injustifiée dans ses affaires internes et que le Rwanda est victime d’une attaque politique et diplomatique dans le cadre de la politique expansionniste de l’Occident dans la région.

Kagame n’a pas seulement exprimé sa colère contre les sanctions, mais a aussi indiqué que l’Occident adopte une position qui ignore les intérêts des pays africains et privilégie ses propres intérêts. Il a déclaré : « L’Occident ne comprend pas les Rwandais et ne sait pas comment nous vivons et travaillons. Ils croient qu’ils peuvent nous imposer leur volonté, mais ils se trompent ». Il a ajouté que le Rwanda ne se briserait pas sous la pression, soulignant l’indépendance du pays et sa capacité à faire face aux défis sans avoir besoin de directives extérieures.

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité de la position de Kagame, qui défend la souveraineté de son pays sur toutes les questions, qu’elles concernent la politique intérieure ou les affaires régionales. Plus tôt cette année, le président rwandais avait rejeté toute intervention étrangère dans les affaires de son pays, réaffirmant que le Rwanda resterait fidèle à ses positions politiques, quelles que soient les pressions occidentales.

D’autre part, il existe des avis partagés au sein de la communauté internationale concernant les déclarations de Kagame. Dans certains milieux politiques occidentaux, ces propos sont perçus comme provocateurs et indiplomatiques, tandis que d’autres considèrent que Kagame exprime son rejet des agendas occidentaux qui cherchent à imposer leur domination sur les pays africains.

Malgré les pressions extérieures, le gouvernement rwandais maintient sa position ferme contre toute ingérence des puissances occidentales dans ses affaires et considère que les sanctions occidentales échoueront à modifier sa position sur les questions régionales, en particulier dans le conflit en cours dans l’est de la République Démocratique du Congo. Selon de nombreux analystes, ces déclarations pourraient aggraver les tensions entre le Rwanda et les pays occidentaux, menaçant d’exacerber la crise dans la région des Grands Lacs, une région déjà marquée par ses complexités politiques et sécuritaires.