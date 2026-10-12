Municipales : nouvelle déconvenue pour LFI, la justice annule une troisième victoire près de Lyon

La France insoumise enregistre une troisième annulation électorale dans la métropole lyonnaise. Le tribunal administratif de Lyon a décidé, lundi 12 octobre, d’invalider les élections municipales de Saint-Fons, remportées en mars dernier par Hadi Mebarki, candidat soutenu par LFI. Au second tour, sa liste « Saint-Fons Insoumise » avait recueilli 40,75 % des suffrages exprimés, devançant de seulement 116 voix celle de son principal concurrent. Cette décision judiciaire intervient moins de deux semaines après l’annulation des élections municipales de Vénissieux et de Vaulx-en-Velin, également remportées par des candidats insoumis. Dans les trois communes, les juges ont relevé des irrégularités concernant des listes concurrentes, et non celles des candidats déclarés vainqueurs. Ces décisions remettent ainsi en cause plusieurs conquêtes municipales réalisées par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon lors du scrutin de mars 2026.

À Saint-Fons, le litige trouve son origine dans une erreur commise sur les bulletins de vote du maire sortant, Christian Duchêne, classé divers gauche. La nationalité portugaise de l’une de ses colistières n’y figurait pas, alors que cette mention est obligatoire pour les ressortissants européens candidats aux élections municipales françaises. Cette omission avait entraîné l’invalidation de 709 bulletins sur les 901 recueillis par sa liste au premier tour. Les 192 autres bulletins avaient été comptabilisés malgré leur non-conformité. Conséquence directe, la liste du maire sortant, qui aurait normalement obtenu 27,92 % des suffrages, s’était retrouvée officiellement créditée de seulement 7,63 %, un résultat insuffisant pour participer au second tour. Christian Duchêne avait ainsi été éliminé de la compétition électorale, alors même que plusieurs centaines d’électeurs avaient exprimé leur soutien à sa candidature. Le tribunal a estimé que cette situation avait altéré la sincérité du scrutin, tout en précisant qu’aucune manœuvre frauduleuse n’avait été établie.

Trois victoires insoumises annulées en moins de deux semaines

Cette nouvelle décision place La France insoumise dans une situation politique et juridique particulière dans l’agglomération lyonnaise. Le 29 septembre, le tribunal administratif avait déjà annulé les élections municipales de Vénissieux, où le député insoumis Idir Boumertit s’était imposé avec seulement 25 voix d’avance sur la maire communiste sortante Michèle Picard. Des irrégularités concernant une liste RN-UDR avaient conduit les magistrats à remettre en cause le résultat. Le même jour, les élections de Vaulx-en-Velin avaient également été invalidées, alors qu’Abdelkader Lahmar, également soutenu par LFI, avait remporté le scrutin avec 104 voix d’avance. Dans cette commune, une anomalie affectant les bulletins d’une liste concurrente avait pesé sur l’appréciation des juges. Ces trois dossiers présentent donc une caractéristique commune : les irrégularités constatées ne sont pas directement imputées aux listes victorieuses. Hadi Mebarki avait d’ailleurs dénoncé, lors de l’examen de son dossier, une situation dans laquelle des victoires insoumises se trouvaient remises en cause à cause d’erreurs commises par d’autres candidats.

L’annulation prononcée à Saint-Fons ne signifie toutefois pas que les habitants devront immédiatement retourner aux urnes. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour saisir le Conseil d’État. En cas d’appel, les élus municipaux resteront en fonctions jusqu’à ce que la juridiction administrative suprême rende une décision définitive. Si l’annulation est confirmée, un nouveau scrutin devra être organisé dans un délai de trois mois. Au-delà du cas de Saint-Fons, cette succession de décisions illustre l’importance des règles encadrant les élections municipales, notamment lorsque les résultats sont serrés et que des erreurs matérielles peuvent modifier la composition du second tour. Pour LFI, l’enjeu est également politique : trois municipalités conquises en mars voient désormais leur avenir suspendu aux procédures judiciaires. Les prochaines décisions du Conseil d’État seront donc déterminantes pour savoir si les résultats de ces élections seront maintenus ou si les électeurs devront désigner une nouvelle fois leurs représentants.