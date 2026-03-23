Paris : Lucie Castets remporte le XIIe arrondissement après une campagne relancée

Lucie Castets a été élue maire du XIIe arrondissement de Paris à l’issue du second tour des municipales, confirmant l’ancrage à gauche de ce secteur de la capitale. Elle s’impose avec 41,85 % des voix, nettement devant la candidate de l’union de la droite et du centre Valérie Montandon (22,52 %) et Clara Chassaniol, pour Horizons/Renaissance (11,94 %).

Arrivée en cours de campagne après le retrait de la maire écologiste sortante Emmanuelle Pierre-Marie, critiquée pour son management, l’ancienne candidate de la gauche à Matignon a su rapidement rassembler son camp et capitaliser sur une dynamique favorable.

Une victoire dans un contexte de divisions au centre

Le scrutin a également été marqué par l’absence d’union du camp central, la candidate Horizons/Renaissance ayant refusé toute fusion avec les autres listes, contrairement à la stratégie adoptée ailleurs à Paris. Cette dispersion a contribué à creuser l’écart au profit de la candidate de gauche.

Avec ce succès, Lucie Castets s’impose comme une nouvelle figure municipale à Paris, dans un arrondissement clé où les équilibres politiques restent toutefois dépendants des alliances à l’échelle de la capitale.