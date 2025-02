Moscou : Réunion russo-américaine au niveau des experts dans deux semaines

Une agence de presse russe a rapporté aujourd’hui (samedi) que, selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, des préparatifs sont en cours pour une réunion russo-américaine au niveau des experts, qui se tiendra dans deux semaines. Riabkov a ajouté que des consultations sont actuellement en cours pour convenir du lieu de la réunion.



Riabkov a confirmé aujourd’hui que son pays est prêt à engager des pourparlers pratiques avec les États-Unis et a salué le changement de ton dans les déclarations de Washington.



Dans une interview avec une agence de presse russe, il a déclaré : « Nous enregistrons et analysons soigneusement tous les signaux venant de Washington, en particulier ceux émis par le plus haut responsable. Je dois dire que le ton des communications récentes a été très différent de ce qui a été dit auparavant. Nous accueillons favorablement ce changement de ton de la part des États-Unis, et nous sommes prêts à engager un dialogue pratique et à le poursuivre. Mais jusqu’où ce changement de ton et de nature des déclarations peut-il se traduire par des actions concrètes, et à quelle vitesse cela peut-il se produire, c’est une question ouverte pour moi. »



Le responsable russe a souligné qu’il est nécessaire d’établir de nouvelles communications et de « nouvelles opportunités pour travailler sur un agenda pratique ».



Il a ajouté : « Cela est clair, comme l’a défini la direction (russe), et cela a été formulé lors d’une réunion très productive à Riyad. Lorsque nous avancerons, nous comprendrons mieux s’il existe une véritable opportunité d’opérer des transformations rapides et positives, ou s’il est nécessaire de mener des études plus approfondies, ce qui prendra plus de temps, et d’examiner des solutions de compromis. Je pense qu’en tout cas, cela deviendra une partie intégrante de nos efforts. Le rythme de ce travail est une question ouverte pour moi aujourd’hui. »



Les pourparlers russo-américains de haut niveau ont eu lieu au palais Al-Diriyah à Riyad sous l’égide de l’Arabie saoudite, mardi dernier.



Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les deux parties se sont mises d’accord pour créer les conditions nécessaires afin de rétablir pleinement la coopération entre la Fédération de Russie et les États-Unis et de l’étendre à de nouveaux domaines d’intérêt commun.