Le gouvernement iranien a été affaibli par la guerre en cours, mais il demeure intact et conserve des capacités d’attaque significatives, a déclaré la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, lors d’une audition au Sénat.

S’exprimant devant la commission du renseignement, elle a indiqué que Téhéran, ainsi que ses alliés dans la région, restaient en mesure de cibler les intérêts des États-Unis et de leurs partenaires au Moyen-Orient. Elle a précisé que, malgré les pertes subies, le régime iranien pourrait reconstruire progressivement ses capacités militaires, notamment en matière de missiles et de drones.

Cette audition, la première intervention publique majeure de Gabbard depuis le début du conflit, s’inscrit dans un contexte de guerre entrée dans sa troisième semaine, avec des conséquences humaines et économiques importantes.

Les discussions ont également porté sur les principales menaces globales pour les États-Unis, notamment la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l’Iran, même si le conflit au Moyen-Orient a dominé les échanges.

Plusieurs parlementaires, républicains comme démocrates, ont exprimé leur inquiétude face au manque d’informations fournies par l’exécutif sur les opérations militaires en cours. Certains élus ont dénoncé un déficit de transparence concernant un conflit qui a déjà coûté des milliards de dollars et causé des milliers de victimes.

Les démocrates, en particulier, ont demandé davantage de briefings publics, estimant que les réunions confidentielles organisées jusqu’à présent ne suffisent pas à éclairer pleinement le Congrès sur les objectifs et les conséquences de cette guerre.