Les États-Unis ont affirmé que la guerre en Iran n’avait entraîné aucun retard dans les livraisons d’armes à Taïwan, malgré les tensions et les contraintes pesant sur l’industrie de défense américaine.

Lors d’une audition devant le Congrès, Stanley Brown, haut responsable du département d’État chargé des affaires politico-militaires, a assuré que les transferts de matériel militaire vers l’île se poursuivaient comme prévu.

Cette déclaration intervient alors que certains élus s’inquiétaient des conséquences de l’intense campagne militaire menée par Washington et ses alliés contre l’Iran sur les capacités de production et de livraison d’armements.

Les États-Unis font face à une demande croissante en équipements militaires, notamment en raison du soutien à leurs alliés dans plusieurs zones de tension, dont Taïwan, soumis à une pression accrue de la Chine.

Avant même le début du conflit au Moyen-Orient, les livraisons d’armes à Taïwan accusaient déjà un retard de plusieurs milliards de dollars, illustrant les limites actuelles de l’industrie de défense américaine.

L’administration américaine a indiqué travailler à des solutions pour accélérer ces livraisons, sans fournir de détails supplémentaires sur les mesures envisagées.

Dans ce contexte, Washington cherche à maintenir ses engagements stratégiques en Asie tout en poursuivant ses opérations au Moyen-Orient, afin d’éviter toute remise en cause de sa crédibilité auprès de ses alliés.