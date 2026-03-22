Vietnam : le Parti communiste rafle près de 97 % des sièges au Parlement

Le Parti communiste vietnamien a consolidé sa domination politique en remportant près de 97 % des sièges à l’Assemblée nationale, selon les résultats officiels publiés à l’issue des élections législatives.

Sur les 500 sièges en jeu, le parti au pouvoir en a obtenu 482, un niveau comparable à celui du précédent mandat, confirmant l’absence de véritable concurrence dans un scrutin où la quasi-totalité des candidats étaient adoubés par le parti.

Les autorités ont annoncé un taux de participation supérieur à 99 %, dans la lignée des élections précédentes organisées dans ce pays à parti unique.

Le Parlement vietnamien, monocaméral, dispose de pouvoirs limités et ne remet pas en cause les décisions majeures du Parti communiste, notamment en matière de nominations politiques. Il peut toutefois, à la marge, amender certains projets de loi.

Ce résultat reflète la structure politique du Vietnam, où le Parti communiste exerce un contrôle étroit sur les institutions et le processus électoral.

Malgré cela, l’Assemblée nationale joue un rôle institutionnel dans l’approbation des politiques publiques et sert de cadre formel à la gouvernance du pays.

Ce scrutin confirme ainsi la continuité du système politique vietnamien, marqué par une stabilité institutionnelle forte et une centralisation du pouvoir autour du parti unique.