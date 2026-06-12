Les autorités françaises ont affirmé qu’une société israélienne spécialisée dans le marketing d’influence et la cybersécurité, BlackCore, est soupçonnée d’avoir mené des opérations d’ingérence dans plusieurs scrutins à travers le monde, notamment à New York et en Écosse.

Selon Viginum, l’organisme français chargé de surveiller les ingérences numériques étrangères, les activités présumées de BlackCore ne se limiteraient pas à la France. L’agence évoque également des opérations en Angola, au Togo, à New York et en Écosse.

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a indiqué que la France avait sollicité l’aide des autorités israéliennes afin d’identifier les commanditaires potentiels de ces campagnes d’influence présumées.

BlackCore se présente comme une entreprise active dans les domaines du marketing d’influence, de la communication numérique et de la cybersécurité. L’entreprise n’a toutefois pas répondu aux demandes de commentaires concernant ces accusations.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des gouvernements occidentaux face aux opérations de manipulation de l’information et aux tentatives d’influence des processus électoraux par des acteurs privés ou étatiques. Les autorités françaises poursuivent leurs investigations afin d’établir l’ampleur réelle des activités attribuées à BlackCore et d’identifier les éventuels responsables derrière ces opérations.