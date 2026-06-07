Un mort et cinq blessés dans une fusillade dans le centre d’Israël

Une personne a été tuée et cinq autres ont été blessées, dont deux grièvement, lors d’une série de fusillades survenues dimanche dans le centre d’Israël, selon les services de secours israéliens.

Le service d’ambulances MDA a indiqué que les incidents se sont produits dans la région de Kochav Ya’ir. D’après les médias israéliens, des tirs ont été signalés en plusieurs lieux distincts, notamment près d’une station-service à proximité de Kokhav Ya’ir, dans la localité de Tzur Yitzhak ainsi que le long de la route 5533.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a rapporté qu’un citoyen arabe israélien avait été tué lors de ces événements. Cinq autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles deux se trouvent dans un état grave.

À la suite des attaques, les forces de sécurité israéliennes ont lancé une importante opération de recherche afin de retrouver un suspect toujours en fuite. L’armée israélienne a confirmé avoir reçu plusieurs signalements concernant des incidents armés dans différents secteurs de la région.

Les autorités n’ont pas encore précisé les circonstances exactes de la fusillade ni les motivations éventuelles de l’auteur présumé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités et reconstituer le déroulement des faits.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions persistantes en Israël et dans les territoires palestiniens, où les forces de sécurité restent en état d’alerte élevé face aux risques d’attaques et de violences armées.