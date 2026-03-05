Un méthanier russe transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) a coulé en Méditerranée après une série d’explosions et un incendie, un incident que Moscou attribue à une attaque de drones ukrainiens.

Le navire, baptisé Arctic Metagaz, a sombré dans les eaux situées entre la Libye et Malte après avoir pris feu la veille, selon l’agence libyenne de sauvetage maritime. Les autorités ont indiqué que le cargo avait été frappé par plusieurs explosions soudaines avant qu’un incendie massif ne se déclare, entraînant finalement son naufrage.

Les 30 membres d’équipage présents à bord ont tous été secourus et sont sains et saufs, selon les autorités.

Le ministère russe des Transports a affirmé que le navire, qui transportait du GNL depuis le port arctique de Mourmansk, avait été attaqué par des drones navals ukrainiens lancés depuis les côtes libyennes. Moscou a qualifié l’incident d’« acte de terrorisme ».

L’Ukraine a régulièrement ciblé des infrastructures énergétiques russes, notamment des raffineries de pétrole, dans le but d’affaiblir les ressources financières de la Russie dans la guerre en Ukraine. Si l’attaque est confirmée, il s’agirait toutefois de la première opération ukrainienne visant un méthanier russe.

Les services de sécurité ukrainiens n’ont pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires concernant ces accusations.