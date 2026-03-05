Un drone russe a endommagé un navire civil battant pavillon panaméen transportant du maïs près du port ukrainien de Chornomorsk, dans la région d’Odessa, en mer Noire, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Selon l’Autorité portuaire maritime ukrainienne, le cargo, nommé BULL, a été touché alors qu’il quittait le port et se dirigeait vers le détroit du Bosphore. Les autorités n’ont pas précisé l’ampleur des dégâts subis par le navire.

La marine ukrainienne a indiqué qu’un membre de l’équipage avait été blessé lors de l’attaque. Le capitaine du navire aurait toutefois refusé l’assistance proposée et décidé de poursuivre la navigation.

Les ports de la région d’Odessa jouent un rôle essentiel pour l’économie ukrainienne, environ 90 % des exportations du pays transitant par voie maritime.

Depuis plusieurs mois, la Russie cible régulièrement les infrastructures portuaires et les routes d’exportation maritimes de l’Ukraine, dans le but de perturber le commerce du pays en pleine guerre.

Ces attaques ont entraîné une hausse des coûts logistiques et du fret maritime, mettant sous pression les entreprises ukrainiennes qui doivent souvent réduire leurs prix pour rester compétitives sur les marchés internationaux.