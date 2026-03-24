Ukraine : Washington et Kiev avancent sur un fonds de reconstruction et un premier projet d’investissement

Les États-Unis et l’Ukraine ont intensifié leurs discussions autour du fonds d’investissement dédié à la reconstruction du pays, avec l’objectif de lancer prochainement un premier projet concret.

De hauts responsables américains, notamment issus du Trésor et de la Development Finance Corporation (DFC), se sont rendus à Kiev pour participer à des réunions consacrées à ce dispositif stratégique.

Ce fonds, mis en place dans le cadre d’un accord signé en avril portant notamment sur les minerais critiques, est opérationnel depuis décembre et pourrait atteindre 200 millions de dollars d’ici la fin de l’année.

Il vise à soutenir la reconstruction de l’économie ukrainienne, en ciblant des secteurs clés comme les ressources stratégiques et les infrastructures.

Selon les autorités ukrainiennes, jusqu’à trois projets d’investissement pourraient être annoncés au cours de l’année, dont un premier actuellement à l’étude.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts internationaux pour accompagner la reconstruction de l’Ukraine, alors que le pays continue de faire face aux conséquences de la guerre.

Elle marque également un renforcement de la coopération économique entre Washington et Kiev, au-delà du soutien militaire et financier déjà apporté depuis le début du conflit.