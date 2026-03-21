Ukraine : une attaque russe plonge la région de Tchernihiv dans le noir

Une vaste partie de la région de Tchernihiv, dans le nord de l’Ukraine, a été privée d’électricité samedi à la suite d’une attaque de drones russes, ont annoncé les autorités locales, illustrant une nouvelle fois la vulnérabilité des infrastructures civiles dans le conflit.

Le gouverneur régional, Viacheslav Chaus, a indiqué que les frappes avaient gravement endommagé des installations essentielles, entraînant une panne d’électricité touchant une grande partie du territoire. Les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir le courant dans les plus brefs délais.

Cette région frontalière de la Russie et du Bélarus, qui comptait près d’un million d’habitants avant le début de la guerre, est régulièrement exposée à des attaques en raison de sa position stratégique. Les coupures d’électricité compliquent encore davantage la vie quotidienne des civils.

Les frappes de drones et de missiles visant les infrastructures énergétiques sont devenues une tactique récurrente dans le conflit, visant à affaiblir les capacités du pays et à exercer une pression sur la population.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas précisé l’ampleur exacte des dégâts ni le délai nécessaire pour un retour complet à la normale, mais ont assuré que les travaux de réparation étaient en cours.

Cet épisode souligne une nouvelle fois l’impact direct de la guerre sur les infrastructures civiles et les populations, alors que le conflit se poursuit sans perspective immédiate de désescalade.