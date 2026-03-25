Ukraine : Moscou affirme maintenir le dialogue avec Washington pour un règlement du conflit

La Russie a indiqué rester en contact avec les États-Unis concernant une éventuelle résolution du conflit en Ukraine, tout en saluant les efforts de médiation de Washington.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que des échanges se poursuivaient « par les voies habituelles », permettant à Moscou de suivre l’évolution de la situation et d’envisager des perspectives de dialogue.

Selon lui, la Russie demeure ouverte à toute initiative visant à créer les conditions d’un règlement du conflit, dans un contexte où les discussions diplomatiques restent limitées.

Par ailleurs, des informations de presse évoquent une possible visite prochaine d’une délégation de parlementaires russes aux États-Unis, signe d’un maintien de canaux de communication entre les deux puissances.

Le Kremlin a affirmé voir d’un bon œil toute forme de dialogue avec Washington, estimant que ces échanges pourraient servir les intérêts des deux pays.

Cette position intervient alors que le conflit en Ukraine se prolonge depuis plusieurs années, sans avancée majeure vers un accord de paix.

Elle reflète également une volonté affichée de Moscou de maintenir un minimum de relations diplomatiques avec les États-Unis, malgré les tensions persistantes.

Dans ce contexte, toute reprise de discussions directes pourrait constituer un signal important, même si les perspectives de règlement restent incertaines à court terme.