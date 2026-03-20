Ukraine : l’UE déterminée à débloquer 90 milliards malgré le veto hongrois

L’Union européenne entend maintenir son engagement financier envers l’Ukraine, malgré le blocage persistant de la Hongrie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé vendredi que Bruxelles trouverait « d’une manière ou d’une autre » les moyens de verser le prêt de 90 milliards d’euros promis à Kiev.

Cette déclaration intervient à l’issue d’un sommet des dirigeants européens à Bruxelles, où les discussions n’ont pas permis de convaincre le Premier ministre hongrois Viktor Orban de lever son veto. Ce blocage empêche pour l’instant la mise en œuvre de ce soutien financier crucial pour l’Ukraine.

Face à cette impasse, plusieurs responsables européens ont vivement critiqué la position de Budapest. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a dénoncé une résistance « inacceptable », rappelant que les engagements pris par l’Union devaient être respectés. « Un accord est un accord, nous devons honorer notre parole. Et personne ne peut faire chanter le Conseil européen », a-t-il déclaré.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a lui aussi exprimé son mécontentement, qualifiant l’attitude de Viktor Orban d’« acte de grave déloyauté » sans précédent. Il a indiqué que les dirigeants avaient demandé à la Commission européenne d’explorer toutes les options possibles pour contourner le blocage et assurer le versement du prêt.

Ce financement est considéré comme essentiel pour soutenir l’économie ukrainienne dans un contexte de guerre et de fortes tensions géopolitiques. Il vise à garantir la stabilité financière du pays et à renforcer sa capacité de résistance face aux défis actuels.

La détermination affichée par Bruxelles souligne les divisions internes au sein de l’Union européenne, mais aussi la volonté de ses dirigeants de ne pas laisser un seul État membre entraver une décision jugée stratégique. Reste désormais à savoir quelles solutions juridiques et politiques seront mises en œuvre pour concrétiser cette promesse.