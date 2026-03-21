Ukraine : évacuation forcée des enfants à Sloviansk face à l’avancée russe dans le Donbass

L’Ukraine a lancé l’évacuation obligatoire des enfants dans certaines zones de Sloviansk, dans l’est du pays, signe d’une détérioration rapide de la situation sécuritaire dans cette ville stratégique du Donbass, toujours sous contrôle ukrainien.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filashkin, a annoncé avoir signé un ordre visant à évacuer les mineurs des zones les plus exposées aux frappes russes. Cette décision intervient alors que les combats se rapprochent progressivement de la ville.

Les forces russes avancent lentement vers le nord et l’est de Sloviansk et se trouvent désormais à environ 20 kilomètres de ses limites à plusieurs points du front. Cette pression militaire accrue fait craindre une intensification des attaques dans les semaines à venir.

Sloviansk fait partie d’une « ceinture forteresse » de villes encore contrôlées par l’Ukraine dans la région de Donetsk, au cœur du Donbass. Cette zone constitue un élément clé de la défense ukrainienne face à l’objectif stratégique de Moscou, qui vise à prendre le contrôle total de cette région industrielle riche en ressources.

Malgré ces avancées, l’Ukraine affirme encore contrôler un peu moins d’un quart de la région de Donetsk et estime que cette ligne défensive urbaine pourrait tenir pendant plusieurs années. Toutefois, la guerre a élargi la zone de danger bien au-delà des lignes de front.

L’utilisation croissante de drones et l’intensification des frappes ont rendu les zones situées à 10 ou 20 kilomètres du front de plus en plus vulnérables. Dans ce contexte, l’évacuation des enfants apparaît comme une mesure de précaution face à une menace désormais omniprésente dans les régions proches des combats.