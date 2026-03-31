Ukraine : des alliés poussent Kiev à limiter ses frappes contre les infrastructures pétrolières russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé que certains alliés de l’Ukraine avaient envoyé des « signaux » en faveur d’une réduction des frappes visant les installations pétrolières de la Russie.

Selon lui, ces demandes s’inscrivent dans un contexte de forte hausse des prix mondiaux de l’énergie, aggravée par les tensions internationales et les attaques ciblant les infrastructures énergétiques.

Kiev a toutefois posé une condition claire : un éventuel apaisement dépendrait d’un arrêt des frappes russes contre le système énergétique ukrainien. Dans ce cadre, Zelensky a indiqué que son pays restait ouvert à l’idée d’un cessez-le-feu, notamment à l’approche des fêtes de Pâques.

Parallèlement, l’Ukraine cherche à renforcer ses partenariats internationaux pour sécuriser son approvisionnement énergétique. Des accords de coopération ont récemment été conclus avec plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l’Arabie saoudite et le Qatar.

Ces discussions illustrent les tensions entre objectifs militaires et contraintes économiques, alors que les frappes sur les infrastructures pétrolières russes ont un impact direct sur les marchés mondiaux.

Les alliés occidentaux, soucieux de limiter les perturbations énergétiques, semblent ainsi encourager une stratégie plus mesurée, sans pour autant remettre en cause leur soutien à Kiev.

Dans un contexte de guerre prolongée, cette pression diplomatique pourrait jouer un rôle clé dans l’évolution du conflit, en particulier si elle ouvre la voie à une désescalade partielle sur le front énergétique.