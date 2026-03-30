Turquie : l’OTAN intercepte un quatrième missile iranien en approche

La Turquie a annoncé qu’un missile balistique en provenance de l’Iran avait été intercepté après avoir pénétré son espace aérien, grâce aux systèmes de défense de l’OTAN.



Selon le ministère turc de la Défense, il s’agit du quatrième incident de ce type depuis le début de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, illustrant une montée des tensions régionales.

Le missile aurait été détecté puis détruit par les systèmes de défense antimissile de l’OTAN déployés en Méditerranée orientale, avant de pouvoir atteindre une zone habitée.

Ankara a réaffirmé sa détermination à répondre « sans hésitation » à toute menace visant son territoire ou son espace aérien.

Lors des précédents incidents, l’Iran avait nié toute responsabilité, évoquant la possibilité de tirs non autorisés ou de dysfonctionnements, et avait même proposé une enquête conjointe avec la Turquie.

Ces interceptions répétées mettent en évidence les risques d’extension du conflit au-delà des zones initiales de combat, avec des conséquences potentielles pour les pays voisins.

Membre clé de l’OTAN, la Turquie se retrouve en première ligne face à ces menaces, renforçant son rôle stratégique dans la sécurité régionale.

Dans un contexte de guerre élargie au Moyen-Orient, cet épisode souligne la fragilité de l’équilibre sécuritaire et le risque croissant d’escalade impliquant directement des pays de l’alliance occidentale.