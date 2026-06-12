Trump nomme Jay Clayton à la tête du renseignement américain

Le président Donald Trump a annoncé jeudi la nomination de Jay Clayton, procureur fédéral du district sud de New York et ancien président de la Securities and Exchange Commission (SEC), au poste de directeur du renseignement national.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions politiques au Congrès, où plusieurs élus avaient critiqué le choix précédent d’un responsable intérimaire jugé peu expérimenté pour ce rôle stratégique.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a salué Jay Clayton comme une personnalité « respectée dans le milieu juridique » et a demandé au Sénat de confirmer sa nomination rapidement.

Le poste de directeur du renseignement national est l’un des plus importants de l’appareil de sécurité américain. Il supervise les 18 agences de renseignement du pays et conseille directement le président sur les questions de sécurité nationale et de menaces extérieures.

Jay Clayton est connu pour avoir dirigé la SEC entre 2017 et 2020, période durant laquelle il a supervisé plusieurs dossiers majeurs liés aux marchés financiers et à la régulation des grandes entreprises. Il occupe actuellement un poste de procureur fédéral à New York, où il travaille sur des affaires sensibles liées à la criminalité financière et à la sécurité.

Sa nomination suscite toutefois des interrogations dans la classe politique américaine, en raison de son absence d’expérience directe dans le domaine du renseignement. Plusieurs observateurs estiment que son profil juridique et judiciaire pourrait néanmoins être un atout dans la lutte contre la criminalité organisée et les menaces transnationales.

La nomination devra encore être validée par le Sénat, où des auditions devraient prochainement déterminer si Jay Clayton prendra effectivement la tête de la communauté du renseignement américaine.