Travail abusif présumé sur un chantier du consulat américain à Milan : une filiale de Caddell Construction placée sous contrôle judiciaire

Un juge italien a confirmé mardi la mise sous contrôle judiciaire de la filiale italienne du constructeur américain Caddell Construction, dans le cadre d’une enquête sur de possibles abus envers des travailleurs employés sur le chantier du futur consulat des États-Unis à Milan. La décision repose sur des éléments recueillis par les autorités judiciaires locales.

La mesure avait été initialement imposée le 29 mai par le parquet de Milan, dans le cadre d’une enquête portant sur des conditions de travail jugées préoccupantes. Cette affaire s’inscrit dans une série d’opérations judiciaires menées en Italie depuis plusieurs années contre des pratiques d’exploitation de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques.

Dans une décision détaillée de 38 pages, le juge a estimé que des travailleurs recrutés en Inde par l’intermédiaire de sous-traitants auraient été soumis à des conditions particulièrement difficiles. Selon les éléments rapportés, ils auraient travaillé de longues heures, pour des salaires faibles, avec des protections de sécurité insuffisantes et sous la menace constante d’un licenciement.

Le magistrat a également indiqué que ces pratiques ne semblaient pas relever de cas isolés, mais pourraient correspondre à un mode de fonctionnement plus systémique au sein de la filiale italienne. Cette appréciation renforce la portée de l’enquête en cours.

La société américaine Caddell Construction a déclaré coopérer avec les autorités italiennes, sans commenter en détail les accusations. L’entreprise est impliquée dans la construction du nouveau consulat américain à Milan, un projet diplomatique majeur.

L’affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue en Italie sur les conditions de travail dans le secteur de la construction, les autorités cherchant à lutter contre les abus et les formes d’exploitation de travailleurs étrangers sur de grands chantiers publics et privés.