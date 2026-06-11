« Tout repose sur les données » : l’OTAN alerte sur la révolution technologique des champs de bataille

Le plus haut responsable militaire de l’OTAN a souligné jeudi l’importance cruciale des données dans les conflits modernes, affirmant que la capacité à collecter, analyser et exploiter rapidement les informations est devenue un facteur déterminant sur les champs de bataille contemporains.

S’exprimant lors du salon aéronautique de Berlin, le général Alexus Grynkewich, commandant suprême des forces alliées en Europe et responsable du Commandement européen des États-Unis, a insisté sur le rôle central des technologies de traitement de l’information dans les opérations militaires actuelles.

« Tout repose sur les données », a déclaré l’officier américain, résumant l’évolution rapide des méthodes de combat observées ces dernières années. Selon lui, les conflits récents démontrent que la supériorité militaire ne dépend plus uniquement des effectifs ou des armements, mais aussi de la capacité à exploiter les informations disponibles en temps réel.

Le général a notamment cité les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient comme exemples de cette transformation. Dans ces conflits, les données issues de satellites, de drones, de capteurs et de systèmes de renseignement permettent d’identifier rapidement les menaces, de coordonner les forces et de prendre des décisions plus efficaces.

Cette évolution pousse les armées occidentales à investir massivement dans les technologies numériques, l’intelligence artificielle et les réseaux de communication sécurisés. L’objectif est de raccourcir le délai entre la collecte d’une information et son utilisation opérationnelle sur le terrain.

Les déclarations d’Alexus Grynkewich interviennent alors que les pays membres de l’OTAN accélèrent leurs efforts de modernisation militaire face à un environnement sécuritaire de plus en plus complexe. Pour l’Alliance, la maîtrise des données est désormais considérée comme un élément aussi stratégique que les équipements militaires traditionnels dans les conflits du XXIe siècle.