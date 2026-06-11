Tensions diplomatiques : la Chine annule deux réunions de haut niveau avec l’Union européenne

La Chine a annulé à la dernière minute deux réunions diplomatiques prévues avec l’Union européenne à Pékin, selon des informations rapportées par le Financial Times et relayées jeudi. Ces annulations concernent plusieurs échanges jugés importants dans le dialogue bilatéral.

Parmi les rencontres annulées figurait un dialogue ministériel consacré aux questions numériques, un domaine stratégique dans les relations entre Bruxelles et Pékin, notamment en matière de régulation des technologies, de cybersécurité et de flux de données.

Une autre réunion impliquait Olof Skoog, haut responsable du service diplomatique européen. Cette rencontre devait s’inscrire dans le cadre des discussions régulières entre les deux parties sur les questions diplomatiques et politiques.

Selon les sources citées par le Financial Times, ces réunions avaient été planifiées pour se tenir à Pékin dans le courant du mois, mais ont été annulées à la dernière minute sans explication officielle détaillée des autorités chinoises.

Cette décision intervient dans un contexte de relations parfois tendues entre l’Union européenne et la Chine, marqué par des désaccords sur le commerce, les restrictions technologiques, les droits humains et la position de Pékin sur plusieurs dossiers géopolitiques sensibles.

Aucune réaction officielle immédiate n’a été rapportée du côté de Bruxelles, mais cette annulation pourrait compliquer les efforts de dialogue entre les deux grandes puissances économiques, alors que les enjeux de coopération restent importants sur les plans commercial et technologique.