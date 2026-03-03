Le ministre kazakh des Affaires étrangères a discuté lundi des récents développements en Iran et plus largement au Moyen-Orient avec ses homologues d’Asie centrale et d’Azerbaïdjan, a indiqué le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan.

Selon un communiqué officiel, cette réunion était inhabituelle dans la mesure où elle rassemblait simultanément la plupart des États de la région. Les participants ont échangé sur la situation en Iran ainsi que sur les répercussions régionales des événements en cours.

Au terme des discussions, les ministres ont appelé à un règlement négocié des troubles en Iran et dans les zones environnantes. Ils ont souligné l’importance du dialogue et des efforts diplomatiques pour éviter une escalade des tensions.

Cette initiative témoigne d’une volonté de coordination régionale face aux développements au Moyen-Orient, une région dont l’évolution politique et sécuritaire peut avoir des conséquences au-delà de ses frontières immédiates.