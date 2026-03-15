Seize Palestiniens ont été tués dimanche lors d’opérations menées par les forces israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, selon des responsables médicaux palestiniens.

À Gaza, les autorités sanitaires et le ministère de l’Intérieur contrôlé par le Hamas ont indiqué qu’une frappe aérienne israélienne avait touché un véhicule de police près de l’entrée de la ville de Zawayda, dans le centre du territoire. L’attaque aurait tué un haut responsable de la police ainsi que huit autres agents. Au moins quatorze personnes, principalement des passants, ont également été blessées.

Plus tôt dans la journée, une autre frappe dans la zone ouest de Nuseirat, également dans le centre de Gaza, a tué trois personnes, dont une femme enceinte, son mari et leur fils, selon les services de santé locaux.

En Cisjordanie occupée, des responsables palestiniens ont affirmé qu’un père, une mère et deux de leurs enfants avaient été tués alors qu’ils circulaient en voiture. L’armée israélienne a indiqué que l’incident faisait l’objet d’un examen.

Ces violences surviennent dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par l’intensification des affrontements impliquant Israël, le Hezbollah au Liban et l’Iran.

À Gaza, les tensions persistent malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre après deux années de guerre déclenchées par l’attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, avec des flambées de violence régulières signalées depuis lors.