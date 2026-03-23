Royaume-Uni : Starmer convoque une réunion d’urgence face aux risques économiques liés à la guerre avec l’Iran

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a convoqué une réunion d’urgence afin d’évaluer les conséquences économiques potentielles d’une escalade du conflit avec l’Iran, alors que les tensions internationales continuent de s’intensifier.

Cette réunion, de type « COBRA », rassemblera notamment la ministre des Finances Rachel Reeves et le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey. Elle vise à anticiper les impacts sur l’économie britannique et à coordonner une réponse gouvernementale.

Les autorités s’inquiètent particulièrement des répercussions sur les marchés financiers, alors que les investisseurs se préparent à une période de forte volatilité. Les tensions géopolitiques, notamment autour des infrastructures énergétiques, alimentent les craintes d’une nouvelle crise.

Le Royaume-Uni apparaît particulièrement exposé en raison de sa dépendance au gaz importé, d’une inflation persistante et de finances publiques déjà fragilisées. Ces facteurs ont récemment contribué à une pression accrue sur les obligations d’État britanniques.

Parmi les sujets abordés figurent l’impact sur les ménages et les entreprises, la sécurité énergétique, ainsi que la résilience des chaînes d’approvisionnement et du tissu industriel.

Le gouvernement entend également coordonner sa position avec ses partenaires internationaux, alors que le risque d’un choc énergétique mondial reste élevé.

Cette réunion souligne l’inquiétude croissante des grandes économies face aux conséquences potentielles du conflit, qui pourraient dépasser largement le cadre régional pour affecter l’économie mondiale.