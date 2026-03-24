Royaume-Uni : Sarah Mullally, première femme à la tête de l’Église d’Angleterre

Sarah Mullally doit être intronisée archevêque de Canterbury, devenant la première femme à diriger l’Église d’Angleterre, un tournant historique pour l’institution.

La cérémonie, prévue le 25 mars à la cathédrale de Canterbury, se déroulera devant près de 2 000 invités, parmi lesquels le prince William, la princesse Kate et le Premier ministre Keir Starmer.

Âgée de 63 ans, Mullally hérite d’un défi majeur : tenter de réunifier une Communion anglicane mondiale profondément divisée, forte d’environ 85 millions de fidèles.

Sa nomination a suscité des critiques de la part de courants conservateurs, notamment le mouvement Gafcon, composé en grande partie d’églises africaines et asiatiques.

Ces opposants contestent à la fois l’ordination des femmes et les évolutions de l’Église sur les questions liées aux droits des personnes LGBTQ+, sujets de tensions depuis plusieurs années.

La cérémonie d’intronisation mêlera traditions séculaires et symbolisme international, illustrant la dimension mondiale de l’Église anglicane.

Avec cette nomination, l’Église d’Angleterre franchit une étape importante dans son évolution, tout en se confrontant à des divisions internes persistantes.