La société nucléaire publique russe Rosatom a dénoncé une frappe ayant visé le territoire de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, appelant à une désescalade immédiate autour de cette installation sensible.

Dans un communiqué publié mardi, l’entreprise a exprimé sa vive inquiétude face aux risques que de telles actions font peser sur la sécurité nucléaire, dans un contexte de conflit déjà hautement volatile entre l’Iran, les États-Unis et Israël.

Rosatom, qui a participé à la construction de la centrale de Bushehr et entretient des liens étroits avec le programme nucléaire civil iranien, a souligné la nécessité de protéger les infrastructures nucléaires contre toute attaque militaire.

La centrale de Bushehr, située sur la côte sud de l’Iran, constitue l’un des principaux sites nucléaires du pays. Toute atteinte à son intégrité pourrait entraîner des conséquences graves, tant sur le plan environnemental que sécuritaire.

Cet incident intervient alors que les tensions régionales continuent de s’intensifier, avec des frappes et contre-frappes touchant des cibles stratégiques dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Face à ces risques, Rosatom a appelé l’ensemble des parties à faire preuve de retenue et à éviter toute action susceptible d’aggraver la situation autour des installations nucléaires.