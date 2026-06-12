Revirement de Trump sur l’Iran : les prix du pétrole chutent brutalement sur les marchés

Les cours du pétrole ont fortement reculé vendredi après l’annonce selon laquelle le président américain Donald Trump aurait annulé des frappes qui étaient envisagées contre l’Iran. Cette décision a contribué à apaiser les inquiétudes des marchés concernant une possible escalade militaire au Moyen-Orient, une région essentielle à l’approvisionnement énergétique mondial.

Les prix du brut ont perdu plus d’un dollar au cours des échanges, les investisseurs réévaluant le risque géopolitique qui pesait sur le marché. La perspective d’un affrontement impliquant l’Iran, l’un des principaux producteurs de pétrole de la région, avait alimenté les craintes d’éventuelles perturbations de l’offre mondiale.

Le recul des prix intervient alors que les opérateurs surveillent de près l’évolution des tensions internationales ainsi que les perspectives de consommation de pétrole. Malgré cette baisse, plusieurs analystes estiment que des facteurs de soutien demeurent présents sur le marché.

La demande saisonnière liée à la période estivale pourrait notamment contribuer à maintenir les cours à des niveaux relativement élevés dans les prochains mois. Les déplacements accrus et l’augmentation de l’activité économique dans certaines régions du monde sont traditionnellement favorables à la consommation de carburants.

Parallèlement, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a révisé ses prévisions concernant la demande mondiale. L’organisation a abaissé ses estimations de croissance de la consommation de pétrole pour 2026 à 970 000 barils par jour, signe d’un ralentissement attendu par rapport aux projections précédentes.

L’OPEP s’est toutefois montrée plus optimiste pour l’année 2027, en relevant ses prévisions de croissance de la demande. Cette révision reflète l’espoir d’une reprise plus soutenue de la consommation énergétique à moyen terme malgré les incertitudes économiques et géopolitiques.

Les investisseurs continuent ainsi d’arbitrer entre des perspectives de demande encore solides et des risques géopolitiques fluctuants. La décision attribuée à Donald Trump a temporairement réduit les tensions sur les marchés pétroliers, mais les acteurs du secteur restent attentifs à toute évolution susceptible d’affecter l’équilibre mondial entre l’offre et la demande.