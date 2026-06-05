Revers pour Trump : la Chambre des représentants adopte une aide à l’Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie

Dans un vote qui met en lumière les divisions au sein du Parti républicain, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté jeudi un projet de loi prévoyant une nouvelle aide à l’Ukraine ainsi que des sanctions supplémentaires contre la Russie. Ce texte constitue un revers politique pour le président américain Donald Trump, dont plusieurs alliés s’opposaient à cette initiative.

Le projet de loi a été approuvé par 226 voix contre 195 après des mois de blocage au Congrès. Son adoption a été rendue possible grâce à une coalition réunissant les démocrates et un groupe de républicains qui ont défié la direction de leur propre parti afin d’obtenir la tenue d’un vote.

Le texte prévoit un nouveau soutien à l’Ukraine, engagée depuis plusieurs années dans un conflit avec la Russie, ainsi que le renforcement des sanctions visant Moscou. Les partisans de la mesure estiment qu’elle est nécessaire pour maintenir la pression sur le Kremlin et soutenir les capacités de défense ukrainiennes.

Le vote reflète les divergences persistantes au sein du camp républicain sur la politique étrangère américaine. Alors que Donald Trump et plusieurs de ses proches plaident pour une approche plus prudente concernant l’aide à l’Ukraine, d’autres élus du parti considèrent qu’un retrait du soutien américain affaiblirait la position stratégique de Washington face à la Russie.

Pour contourner l’opposition des dirigeants républicains à la Chambre, plusieurs élus conservateurs se sont associés aux démocrates afin de lancer une procédure parlementaire exceptionnelle permettant d’imposer l’examen du texte. Cette démarche illustre l’intensité du débat qui traverse actuellement le Congrès sur le dossier ukrainien.

L’avenir du projet de loi dépend désormais de son parcours législatif au Sénat et de la position de la Maison-Blanche. Quoi qu’il en soit, ce vote marque une nouvelle démonstration de l’indépendance de certains parlementaires républicains face à Donald Trump sur l’une des questions internationales les plus sensibles du moment.