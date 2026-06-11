Pourquoi l’île iranienne de Kharg est devenue un objectif stratégique majeur dans le conflit avec les États-Unis

Le président américain Donald Trump a déclaré vouloir s’emparer de l’île iranienne de Kharg Island, un site considéré comme le cœur des exportations pétrolières de l’Iran. Si certains analystes estiment qu’une telle opération pourrait être menée rapidement par les forces américaines, ils avertissent également qu’elle comporterait des risques militaires considérables et pourrait prolonger le conflit plutôt que le résoudre.

Située à seulement 26 kilomètres des côtes iraniennes, dans le nord du golfe Persique, l’île de Kharg occupe une position stratégique essentielle. Ses infrastructures portuaires en eaux profondes permettent l’accueil de très grands pétroliers, ce qui en fait depuis des décennies le principal point de sortie du pétrole iranien vers les marchés internationaux.

Avant le début de la guerre le 28 février, environ 90 % des exportations pétrolières iraniennes transitaient par cette île. Sa perte constituerait donc un coup majeur pour l’économie de Téhéran, fortement dépendante de ses revenus énergétiques. L’Iran demeure en effet l’un des principaux producteurs de pétrole de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Selon les experts militaires, une prise de contrôle de Kharg pourrait perturber durablement les capacités d’exportation de l’Iran et accroître la pression économique sur le gouvernement iranien. Toutefois, l’île se trouve à proximité du territoire iranien, ce qui exposerait les forces américaines à des contre-attaques constantes, notamment par missiles, drones ou opérations navales.

Les analystes soulignent également qu’occuper durablement l’île nécessiterait d’importants moyens militaires pour protéger les installations et les troupes déployées. Une telle mission pourrait ainsi transformer une opération rapide en engagement prolongé, avec un risque accru de pertes humaines et d’escalade régionale.

Alors que les tensions restent élevées dans le golfe Persique et autour du détroit d’Ormuz, la perspective d’une offensive contre Kharg illustre l’importance stratégique des infrastructures énergétiques dans le conflit. L’île est désormais au centre des calculs militaires et économiques des deux camps, tant pour son rôle dans les exportations pétrolières iraniennes que pour sa valeur symbolique et géopolitique.