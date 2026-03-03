La Chine s’oppose aux frappes militaires menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran et demande une cessation immédiate des hostilités, a déclaré mardi le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à son homologue israélien Gideon Saar, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Lors de cet échange, Wang Yi a affirmé que « la force ne peut pas véritablement résoudre le problème », soulignant la position constante de Pékin en faveur d’une désescalade et d’un règlement politique des différends. La Chine a ainsi appelé les parties concernées à faire preuve de retenue afin d’éviter une aggravation du conflit.

Pékin a exprimé son opposition aux frappes militaires dans un contexte de tensions régionales croissantes, après les attaques conjointes des États-Unis et d’Israël contre des cibles en Iran. Ces opérations ont entraîné une série de représailles et accru les risques d’embrasement au Moyen-Orient.

La diplomatie chinoise insiste sur la nécessité de préserver la stabilité régionale et de privilégier le dialogue. La Chine entretient des relations avec l’Iran comme avec Israël et se présente régulièrement comme un acteur favorable à des solutions négociées dans les crises internationales.

Cet appel intervient alors que la communauté internationale multiplie les initiatives diplomatiques pour contenir l’escalade. Pékin réaffirme ainsi son opposition à l’usage de la force et son attachement à une résolution pacifique du conflit.