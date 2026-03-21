Pays-Bas : sécurité renforcée pour les dissidents iraniens après une fusillade inquiétante

Les autorités néerlandaises ont décidé de renforcer la sécurité autour des dissidents iraniens présents sur leur territoire après la fusillade visant un homme d’origine iranienne, connu pour ses critiques envers le régime de Téhéran.

Le ministre de la Justice, David van Weel, a confirmé vendredi que des mesures de protection supplémentaires avaient été mises en place, sans en détailler la nature. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions internationales impliquant l’Iran.

La victime, un homme de 36 ans, a été grièvement blessée par balle jeudi matin. Les circonstances exactes de l’attaque restent floues, et l’identité des auteurs n’a pas encore été établie. Les autorités n’ont pas confirmé l’existence d’un lien direct avec l’Iran, mais n’écartent aucune hypothèse.

« Le ministère public prend actuellement en compte tous les scénarios possibles », a déclaré David van Weel, soulignant que les services de sécurité étaient en état d’alerte en raison des origines de la victime. Le coordonnateur national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la police et les autorités locales ont été mobilisés.

Cette affaire survient alors que l’Iran est au cœur d’un conflit avec les États-Unis et Israël, qui dure depuis plusieurs semaines et a déjà eu des répercussions sur la scène internationale, notamment sur les marchés de l’énergie.

Le renforcement des mesures de sécurité illustre l’inquiétude croissante des autorités européennes face à d’éventuelles menaces visant des opposants politiques sur leur sol. L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations de cette attaque et identifier ses responsables.