Onze marins indiens condamnés dans une affaire de trafic de cocaïne au Nigeria

La justice nigériane a condamné onze marins indiens ainsi que leur navire marchand à de lourdes sanctions financières après la découverte de cocaïne à bord dans le port de Lagos, a annoncé l’Agence nationale de lutte contre la drogue du Nigeria (NDLEA).

Selon les autorités, la Haute Cour fédérale de Lagos a reconnu coupable l’équipage du navire MV Aruna Hulya après la saisie de 31,5 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans un compartiment de stockage du bâtiment. Les amendes prononcées à l’encontre des marins et du navire atteignent un total de 6 millions de dollars.

L’équipage, composé du capitaine Sharma Shashi Bhushan et de dix autres ressortissants indiens, avait été arrêté le 2 janvier lors d’une opération menée par les agents de la NDLEA au port d’Apapa, principal complexe portuaire du pays.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large des autorités nigérianes contre les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants. Le Nigeria est régulièrement utilisé comme point de transit pour des cargaisons de drogue destinées notamment à l’Europe et à d’autres marchés internationaux.

Les autorités estiment que le renforcement des contrôles dans les ports, les aéroports et les frontières est essentiel pour lutter contre les organisations criminelles qui exploitent les infrastructures commerciales du pays pour acheminer des substances illicites.

La condamnation de l’équipage du MV Aruna Hulya est considérée comme l’une des décisions les plus importantes rendues cette année dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue au Nigeria. Les autorités n’ont pas précisé dans l’immédiat si les condamnés comptaient faire appel du jugement.

Cette décision intervient alors que le gouvernement nigérian poursuit ses efforts pour renforcer la sécurité dans ses principaux points d’entrée commerciaux et réduire le rôle du pays dans les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants.