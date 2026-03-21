Neutralité stricte : la Suisse suspend ses exportations d’armes vers les États-Unis en pleine guerre avec l’Iran

La Suisse a annoncé vendredi la suspension de ses exportations d’armes vers les États-Unis, invoquant le principe de neutralité face au conflit en cours impliquant Washington, Israël et l’Iran.

Dans un communiqué, le gouvernement suisse a précisé qu’aucune licence ne serait accordée aux entreprises pour exporter du matériel de guerre vers des pays engagés dans ce conflit international. « L’exportation de matériel de guerre vers les pays impliqués dans le conflit armé international avec l’Iran ne peut être autorisée pendant toute la durée du conflit », ont indiqué les autorités.

Cette décision marque une application stricte de la doctrine de neutralité helvétique, qui impose des restrictions sur les exportations d’armement vers des États impliqués dans des hostilités. Elle concerne directement les États-Unis, actuellement engagés dans des opérations militaires contre l’Iran.

La mesure pourrait avoir des répercussions sur les relations commerciales dans le secteur de la défense, même si la Suisse privilégie ici le respect de ses principes diplomatiques traditionnels. Elle intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, où les affrontements ont déjà perturbé les marchés énergétiques et les équilibres régionaux.

Ce positionnement s’inscrit dans une série d’initiatives visant à adapter la politique de défense suisse à l’évolution des conflits contemporains, tout en maintenant une ligne de neutralité reconnue sur la scène internationale.

Alors que la guerre se poursuit, cette décision illustre les dilemmes auxquels sont confrontés les pays neutres, contraints d’arbitrer entre leurs intérêts économiques et leurs engagements historiques en matière de politique étrangère.