Moyen-Orient : Washington prépare l’envoi de milliers de soldats supplémentaires

Les États-Unis envisagent de déployer entre 3 000 et 4 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, selon des sources proches du dossier, dans un contexte de montée des tensions avec l’Iran.

Ces renforts pourraient provenir de la 82e division aéroportée, une unité d’élite de l’armée américaine basée à Fort Bragg, et viendraient s’ajouter à un dispositif militaire déjà important dans la région.

Ce déploiement constituerait un nouveau signe de l’intensification de la présence militaire américaine, alors même que le président Donald Trump évoque la possibilité de discussions pour mettre fin au conflit avec Téhéran.

Selon les sources, aucune décision n’a été prise quant à un déploiement direct sur le territoire iranien, mais ces forces permettraient de renforcer les capacités en vue d’éventuelles opérations futures.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large, après l’envoi récent de milliers de Marines et de marins à bord de l’USS Boxer et de son groupe amphibie.

Avant ces nouveaux renforts, environ 50 000 soldats américains étaient déjà présents au Moyen-Orient.

Cette montée en puissance militaire intervient alors que le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran entre dans sa quatrième semaine, avec des répercussions importantes sur les marchés mondiaux.

Elle souligne le contraste entre les signaux diplomatiques évoqués par Washington et la réalité d’une escalade militaire sur le terrain.