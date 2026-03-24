Moyen-Orient : l’Iran frappe Israël et dément toute négociation avec Washington

L’Iran a lancé plusieurs vagues de missiles contre Israël, déclenchant des sirènes d’alerte aérienne notamment à Tel Aviv, dans une nouvelle escalade majeure du conflit régional.

Selon l’armée israélienne, des impacts ont été signalés dans la ville, où un immeuble d’habitation a subi d’importants dégâts. Les secours ont été déployés pour rechercher d’éventuels civils piégés sous les décombres.

Ces frappes interviennent alors que le président américain Donald Trump avait annoncé avoir reporté des attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes, évoquant des discussions « constructives » avec Téhéran.

Une version fermement rejetée par l’Iran, qui qualifie ces déclarations de « fake news » et accuse Washington de manipuler les marchés financiers.

Dans le même temps, Israël a intensifié ses opérations militaires en Iran, menant une série de frappes aériennes à Téhéran visant des centres de commandement, notamment liés aux services de renseignement et aux Gardiens de la révolution.

L’armée israélienne affirme avoir ciblé plus de 50 sites, dont des installations de stockage et de lancement de missiles balistiques.

Cette nouvelle phase d’affrontements intervient dans un climat de forte instabilité, où les perspectives diplomatiques restent incertaines.

Les tensions croissantes ont également un impact sur les marchés mondiaux, freinant leur reprise et alimentant les craintes d’une perturbation durable des approvisionnements énergétiques.