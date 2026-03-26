Moyen-Orient : l’Iran exige l’inclusion du Liban dans tout cessez-le-feu

L’Iran a indiqué aux médiateurs qu’un éventuel cessez-le-feu avec les États-Unis et Israël devrait impérativement inclure le Liban, élargissant ainsi les conditions d’un accord pour mettre fin au conflit.

Selon plusieurs sources régionales, cette exigence vise directement la situation au Liban, où le Hezbollah est engagé dans des affrontements avec Israël depuis début mars.

Téhéran conditionnerait ainsi toute désescalade globale à l’arrêt des opérations israéliennes sur le territoire libanais, considérant les différents fronts comme liés.

Le Hezbollah, allié clé de l’Iran dans la région, souhaite lui aussi être intégré à toute négociation de cessez-le-feu, selon des responsables proches du dossier.

Certaines sources évoquent même des « garanties iraniennes » apportées au mouvement, renforçant l’idée d’une coordination étroite entre Téhéran et ses alliés.

Cette position complique les efforts diplomatiques en cours, en élargissant le périmètre des négociations au-delà du seul conflit entre l’Iran, les États-Unis et Israël.

Elle reflète également la dimension régionale du conflit, désormais étendu à plusieurs théâtres, notamment le Liban.

Dans ce contexte, parvenir à un accord de cessez-le-feu apparaît plus complexe, tant les intérêts des différents acteurs sont imbriqués.

L’évolution des discussions dépendra désormais de la capacité des médiateurs à intégrer ces nouvelles exigences dans un cadre diplomatique élargi.