Un haut responsable russe a averti que le développement rapide des capacités de drones de l’Ukraine rendait désormais vulnérable l’ensemble du territoire russe, soulignant une évolution majeure dans la nature du conflit.

Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité russe et ancien ministre de la Défense, a déclaré que l’intensification des attaques ukrainiennes, notamment sous forme d’opérations de sabotage, constituait une menace croissante pour la sécurité intérieure du pays.

Selon lui, le nombre d’attaques attribuées à l’Ukraine a fortement augmenté, avec une hausse de 40 % en 2025, atteignant 1 830 incidents. Cette progression illustre l’efficacité accrue des moyens déployés par Kiev, en particulier les drones.

Ces engins, capables de frapper à longue distance, permettent à l’Ukraine d’étendre le champ des opérations bien au-delà des lignes de front traditionnelles, modifiant l’équilibre stratégique du conflit.

Les déclarations de Choïgou interviennent dans un contexte de guerre prolongée, où les deux camps cherchent à renforcer leurs capacités technologiques pour prendre l’avantage.

Du côté russe, cette évolution alimente les inquiétudes quant à la protection des infrastructures sensibles et des zones éloignées des combats, jusque-là relativement épargnées.

Cette montée en puissance des drones souligne également la transformation des conflits modernes, marqués par l’usage croissant de technologies accessibles et difficiles à contrer.

Elle pose enfin la question de la sécurité des territoires en profondeur, désormais exposés à des frappes asymétriques qui redéfinissent les frontières traditionnelles du champ de bataille.